Словакия передает Украине свои истребители МиГ-29 до конца августа. Об этом сообщает государственный телеканал RTV со ссылкой на министра обороны этой страны Ярослава Надя.

Количество самолетов не называется, но ранее говорилось, что у Словакии на вооружении - 11 единиц МиГ-29. Их снимут с вооружения к концу августа.

При этом предполагается, что воздушное пространство страны будут защищать чешские и польские самолеты.

Напомним, Словакия еще в апреле пообещала отдать Украине советские военные самолеты, но выдвинула условие для этого. Она передаст 12 истребителей МиГ-29 Украине только после того, как Польша и Чехия согласятся защищать ее воздушное пространство.

Защита со стороны соседей нужна будет Словакии до тех пор, пока она не получит купленные у США 14 самолетов F-16.

Ранее мы рассказывали об условиях Словакии по передаче танков Украине - по этому поводу у нее возник конфликт с Германией.

В начале июня мы писали, что в Болгарии опровергли сообщения о передаче Украине 14 истребителей СУ-25.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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