Украина договорилась с США, что она не будет использовать поставленное ей западное оружие по объектам на территории РФ. Однако по Крыму, Донбассу и другим оккупированным территориям таких ограничений нет.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет", - сказал Резников.

Также он уклончиво ответил на вопрос о том, есть ли у Украины оружие, способное наносить удары по Крыму.

"Любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, с какой локации наносится или планируется наносить поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели", - сказал министр и вспомнил крейсер "Москва", в возможность поражения которого многие не верили.

Отметим, что британская разведка после взрывов в Джанкое и Гвардейском спрогнозировала ухудшение ситуации в Крыму.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы в Крыму в течение следующих 2-3 месяцев.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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