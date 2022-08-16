В Курской области сегодня ночью произошло несколько диверсий. ФСБ РФ заявила, что "украинскими диверсантами" были подорваны опоры ЛЭП, которые идут от Курской АЭС, а паблики пишут также о взрыве на железной дороге.

В ФСБ утверждают, что опоры подрывали три раза.

"Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов", - заявили в ФСБ РФ.

А российский тг-канал Baza пишет, что в той же Курской области неизвестные подорвали участок железной дороги в районе 14 километра перегона "Льгов-Локинская". Это заметил обходчик, позже на место приехало большое количество силовиков.

По информации паблика, кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв. Публикуется фото якобы места подрыва.

Отмечается, что пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года — по путям проходят только маневровые и грузовые поезда.

Напомним, что недавно ФСБ убила двух россиян, обвинив их в подготовке теракта под кураторством СБУ.

А сегодня утром, 16 августа, в селе Майское под Джанкоем прогремели взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Из-за этого объявили эвакуацию населения.

Ермак уже заявил, что за взрывами в Джанкое стоят ВСУ, и пообещал повторения до полной деоккупации полуострова.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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