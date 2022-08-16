В следствие взрывов в Крыму 16 августа поезда направлены мимо Джанкоя. По данным экстренных служб, железная дорога в Джанкойском районе повреждена.



Об этом сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.





По словам Аксенова, пассажирские поезда, следующие с материка, будут останавливать на станции Владиславовка.

"Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - сообщил "глава Крыма".



Джанкой является крупным железнодорожным узлом на въезде в Крым на пересечении линий Харьков-Севастополь и Херсон-Керчь.



В росСМИ пишут, что около 34 автобусов выехали в район Феодосии, чтобы развезти людей. В поездах крымского направления накануне ввели третий уровень опасности: усилили досмотр и ввели запрет на сопровождающих.



Ранее "Страна" рассказывала, что в Офисе президента Зеленского прокомментировали утренние взрывы в Крыму.



Также мы писали, что под Джанкоем началась эвакуация из-за детонации боеприпасов после взрывов.

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