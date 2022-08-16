В Офисе президента, прокомментировали утренние взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем. Там назвали это "демилитаризацией в действии".

Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Напоминаем: Крым нормальной страны — это Черное море, горы, отдых и туризм, а Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров. Демилитаризация в действии", - написал Подоляк.

Напомним, что в РФ уже официально подтвердили детонацию боеприпасов в воинской части в Крыму. "В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - сообщили в РФ, без конкретизации причины пожара.

Тем временем под Джанкоем началась эвакуация из-за детонации боеприпасов после взрыва в Крыму.

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