Надводные корабли Черноморского флота России продолжают "занимать крайне оборонительную позицию", как правило, не выходя за пределы видимости крымского побережья.

Об этом говорится в свежем отчете разведке Британии.

Там считают, что это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года.

"Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман, "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации; и контроль Змеиного острова", - говорится в отчете.

Существующие ограничения подрывают "общую стратегию вторжения России", и позволяет Украине "оказать давление на сухопутные войска России в другом месте", говорится в отчете.

Ранее разведка Британии сообщала, что из-за взрывов на аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.

А СМИ писали, что РФ назначит нового командующего Черноморским флотом после взрывов на аэродроме в Крыму.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

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