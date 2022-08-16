РФ использует Черное море для запуска ракет, но ограничила его патрулирование

Надводные корабли Черноморского флота России продолжают "занимать крайне оборонительную позицию", как правило, не выходя за пределы видимости крымского побережья.

Об этом говорится в свежем отчете разведке Британии.

Там считают, что это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года.

"Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман, "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации; и контроль Змеиного острова", - говорится в отчете.

Существующие ограничения подрывают "общую стратегию вторжения России", и позволяет Украине "оказать давление на сухопутные войска России в другом месте", говорится в отчете.

Ранее разведка Британии сообщала, что из-за взрывов на аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.

А СМИ писали, что РФ назначит нового командующего Черноморским флотом после взрывов на аэродроме в Крыму.

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