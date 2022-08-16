Первое судно с украинским зерном на борту, зерновоз Razoni, пропало.

Об этом пишет Zeit Online.

"Сообщается, что спустя две недели после отправки Razoni информации о его местонахождении нет. Razoni не передавал никаких данных о местоположении за последние три дня. Когда последний раз их передавали, судно, по-видимому, находилось у восточного побережья Кипра", – пишет издание.

"Было предположение, что корабль мог направиться в Сирию и поэтому он больше не отправлял данные о местоположении", – говорится в сообщении.

14 августа сообщалось, что первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.

Ранее "Страна" писала, что в воскресенье, 14 августа, в порту города Южный в Одесской области погрузили зерно на корабль Brave Commander для стран Восточной Африки. Он отправился в Эфиопию.

Также мы рассказывали, что в порт Черноморска в ближайшее время прибудут шесть кораблей за украинским зерном в рамках "зерновой сделки", подписанной в Стамбуле в июле.