В порт Черноморска в ближайшее время прибудут шесть кораблей за украинским зерном в рамках "зерновой сделки", подписанной в Стамбуле 22 июля.



Об этом сообщило издание Голос Америки.



Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил проход шести прибывшим для проверки судам через морской гуманитарный коридор в Черном море.

Сейчас известно, что суда MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию и получили разрешение на отправку в Черноморск.

Завтра, 16 августа, должна состояться проверка судов MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy, которые после соответствующей инспекции также отправятся в Черноморск.

Также, по данным центра в Стамбуле, на ушедших выходных проверку прошли суда MV Star Laura и MV Rahmi Yagci.

Участники Совместного координационного центра уверяют, что будут внимательно следить за прохождением судов с украинским зерном через морской гуманитарный коридор.



Ранее мы писали, что в порту "Южный" погрузили зерно на судно в Эфиопию для отправки 15 августа.



Также "Страна" рассказывала о том, как первое судно с украинским зерном прибыло в порт Сирии.

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