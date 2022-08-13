Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" заявил, что к истории с отказом от украинской кукурузы нужно относиться спокойно.

"Есть несколько моментов. Первый момент. Это кукуруза с корабля, который стоял с грузом с февраля. В любой стране был бы вопрос к качеству, которое обязательно проверяют. Второй момент: до войны это была стандартная ситуация, таких историй было по несколько в день. Никто не обращал на это внимания, потому что все всегда торгуются. И третий момент: сначала должно выйти зерно с кораблями, которые стоят с прошлого сезона, а потом пойдёт зерно нового сезона. Нужно относиться к этим ситуациям спокойно, пройдёт время и все придёт в норму - при условии, если нам не помешают понятные всем обстоятельства", - сообщил Сольский.

Также он назвал, сколько тонн зерновых культур экспортировали в июле.

"В июле экспортировали 2,8 млн тонн, а это на 27% больше, чем в июне. Это даже лучше, чем мы ожидали, потому что мы волновались, что рынок соседних стран – Румынии и Польши, где началась уборка урожая, — сильнее ударит по нашему рынку и будет тяжелее возить", - отметил министр аграрной политики.

Он добавил, что на сегодняшний день собрано больше 20 млн тонн зерновых и приблизительно 3 млн тонн рапса.

Напомним, 8 августа стало известно, что покупатель отказался от прибывшей с опозданием в Ливан украинской кукурузы. Причина отказа - задержка доставки груза сроком более чем на пять месяцев. Об этом сообщило в своем Twitter посольство Украины в Бейруте. Пока что судно остановилось у побережья южной Турции. Поставщик груза ищет нового покупателя.

Как писала "Страна", в ближайшие дни Украина ожидает прибытия корабля, который доставит 23 тысячи тонн зерна в Эфиопию.

Также "Страна" сообщала, что в пятницу, 5 августа, из украинских портов вышли три сухогруза с зерном. Сухогрузы Navi Star, Rojen и Polarnet везут 57 тысяч тонн кукурузы в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Уже в сентябре Украина может начать экспортировать пшеницу нового урожая через порты.