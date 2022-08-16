Очевидцы сообщают, что над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма поднимаются клубы черного дыма.

Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на местных жителей.

По словам людей, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника "Коммерсанта", военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Напомним, что сегодня утром, 16 августа, в селе Майское под Джанкоем прогремели взрывы. Оказалось, что взрывается склад боеприпасов в воинской части. Из-за этого объявили эвакуацию населения.

Спустя время глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что за взрывами в Джанкое стоят ВСУ, и пообещал повторения до полной деоккупации полуострова.

А в Минобороны РФ взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем назвали диверсией.

При этом на прошлой неделе в Крыму впервые с начала "спецоперации" произошли масштабные взрывы на военном аэродроме под Саками. В Пентагоне отрицают передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по аэродрому в Крыму.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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