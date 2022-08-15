Россия обстреливает гражданские объекты в Украине в 73 раза чаще военных, а в последние две недели поражает почти только гражданские объекты.

Последние данные озвучил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в видеообращении в Телеграм-канале МВД.

"Мы видим цифры - более 22 тысяч объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - заявил Енин.

Под обстрелы попадают жилые дома, объекты культурного наследия, религиозные сооружения, торговые центры, школы.

Напомним, что 1 августа СНБО сообщал, что РФ нанесла 17,3 тысяч ударов по гражданским объектам и около 300 - по военным. То есть заявляется, что за последние полмесяца ударов по военным объектам Украины почти не наносилось.

ООН в конце июля публиковал статистику, что в Украине из-за войны погибли более 5,2 тыс. гражданских. При этом с каждым месяцем мирных гибнет все меньше.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко