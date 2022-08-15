Прокуратура Харьковской области опубликовала фото последствий ночных ракетных ударов по городу Мерефа.

Было повреждено предприятие, объект инфраструктуры и церковь, на месте ударов образовались воронки диаметром 4 и 6 метров.

Предварительно - по городу били ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

Напомним, что по Харькову и области этой ночью выпустили 10 ракет из Белгорода.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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