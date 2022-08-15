Ночью под обстрел попал Харьков
Сегодня ночью военные РФ вновь обстреляли Харьков. Под удар попал Слободской район.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых нет" - написал мэр в Телеграм-канале.
Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
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