Национальная полиция Харьковской области сообщает о прилете ракеты в жилой район поселка Слобожанское Чугуевского района.

Сообщение об артиллерийском обстреле поступило 14 августа в 01:20. Один из снарядов попал рядом с многоквартирным домом и повредил окна квартир, а также около 15 частных автомобилей. Второй прилетел рядом с объектом критической инфраструктуры.

В местных пабликах пишут, что коммуникации работают, однако исчезла связь одного из мобильных операторов.

Ранее мы писали, что речи об обязательной эвакуации из Харькова и области не идет, заявил губернатор Олег Синегубов. Но такие сценарии рассматриваются. Рассмотрение таких вариантов он назвал следствием наступления зимы и ударов по критической инфраструктуре, что может угрожать отопительному сезону. Также жителей Харьковской области призывают уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов РФ по ТЭЦ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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