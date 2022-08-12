В результате ночных ударов по Харькову было повреждено учебное заведение в Слободском районе и административное здание в Новобаварском районе города. 4 ракеты были выпущены около 03:00 из Белгорода. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, две ракеты С-300 ударили по учебному заведению в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады.

В Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Слободская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, российская армия нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова 12 августа в 02:52. В результате обстрела разрушены и существенно повреждены корпуса одного из учреждений высшего образования. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют. В прокуратуре подтверждают, что обстрел производился ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Как писала "Страна", на захваченных территориях Харьковской области заработала российская мобильная связь.

Также "Страна" писала, как 11 августа российская ракета влетела во двор жилого дома в центра Харькова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.