Речи об обязательной эвакуации из Харькова и области не идет, заявил губернатор Олег Синегубов. Но такие сценарии рассматриваются.

"Конечно, мы должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе и меры по эвакуации. У нас разработаны планы, как это было в начале активизации боевых действий. У нас определены области, определены места. Даже работаем с нашими международными партнерами, в частности, с Польшей, по возможному размещению людей за пределами территории нашего государства", - сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

Рассмотрение таких вариантов он назвал следствием наступления зимы и ударов по критической инфраструктуре, что может угрожать отопительному сезону. Также жителей Харьковской области призывают уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов РФ по ТЭЦ.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук прогнозировала, что зимой будут новые обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ.

Как писала "Страна", в Николаеве к отопительному сезону собираются отселить жильцов из поврежденных домов.

А по словам мэра Славянска на севере подконтрольного Донбасса будет невозможно организовать отопительный сезон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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