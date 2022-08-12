Харьков не будет открывать школы для учеников с 1 сентября.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Харькове напряженная, поэтому город не может открыть школы для детей. Школьники будут учиться в онлайн-режиме.

"Сегодня есть проблема, связанная с первоклассниками, с теми, кто идет во второй класс. Мы тоже будем пытаться их учить онлайн. Могу сказать, что на сегодняшний день в первые классы записались около семи тысяч маленьких харьковчан", - отметил он.

Терехов объясняет, что для первоклассников, возможно, будет разработана программа в игровой форме.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что обучение в школах в этом году будет проходить в смешанном режиме. Родители учащихся будут выбирать формат посещения, а преподаватели смогут вносить изменения в учебный план, исходя из ситуации.

В ряде областей уже заявили об обучении в дистанционном режиме. Так, власти Запорожской области провели встречи с родителями школьников и педагогами касательно формы обучения в новом учебном году. Все стороны высказали мнение, что удаленка - это оптимальное решение.

Также мы писали, что в Днепре новый учебный год может начаться в удаленном формате во всех школах. Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение местного горсовета.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что в Одессе 1 сентября смогут открыться только четверть школ. Остальные учебные заведения не смогут открыться из-за отсутствия или неготовности бомбоубежищ. В то же время, 95% родителей одесских школьников хотят дистанционного обучения.