В Днепре новый учебный год может начаться в удаленном формате во всех школах. Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение местного горсовета.

В проекте решения "Про организацию образовательного процесса в коммунальных учреждениях города" говорится, что с 1 сентября школы Днепра работают в дистанционном формате.

Если его утвердят на сессии депутаты, после чего подпишет мэр города Борис Филатов, то 1 сентября ученики всех школ города не сядут за парты и будут учиться по удаленке.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что в Украине треть школ готовы к обучению оффлайн, но родители сами выберут форму обучения для детей.

А глава ГосЧС Сергей Крук докладывал, что только 11% учебных заведений в Украине имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в то время, как наличие бомбоубежищ - ключевое условие для запуска оффлайн-обучения.

По словам Крука, законодательством Украины ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.