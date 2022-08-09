Польские школы готовы с сентября принять 200-300 тысяч детей из Украины, заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек в эфире "Польского радио".

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень гибкая система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – заверил Чарнек.

Вероятные проблемы могут появиться в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда слишком много людей обратится к директору одной школы с просьбой принять детей. "Тогда мы будем предлагать другие школы, где, возможно, можно будет принять украинских детей", - сказал он.

В Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста, около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах, заявил Чарнек.

Ранее "Страна" писала, что в Украине 89% школ оказались без собственных бомбоубежищ.

Также мы писали, что в Польше уроки стрельбы сделают обязательной частью школьной программы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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