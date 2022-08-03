В Украине к обучению в режиме оффлайн готовы 30% школ, но форму обучения будут выбирать сами родители, учитывая вопросы безопасности. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"В начале июля было гораздо меньше процентов готовности - около 17-18%. На 1 августа мы можем констатировать, что 30% уже готовы к началу оффлайна", - сказал Шкарлет.

Министр заявил, что на первом месте остается безопасность детей, и родители сами будут определять, какую форму обучения выбирать.

Сами школы также могут применять меры для уменьшения числа учеников в школах - применять посменное обучение или переводить часть предметов в онлайн.

Ранее "Страна" писала, что в Украине 89% школ оказались без собственных бомбоубежищ. По данным премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля, только в каждой десятой школе в Украине есть безопасное укрытие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.