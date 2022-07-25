За минувшие сутки враг не обстреливал Харьков. Однако в ночь с 24 на 25 июля российские войска ударили по гражданским объектам Чугуева.

О ситуации в Харькове и области на утро понедельника, 25 июля, рассказал губернатор Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

По его словам, в Чугуеве пострадали школа и дом культуры. В одном из помещений находились люди, они оказались под завалами. Спасатели достали из-под завалов троих человек.

В селе Коробочкино и пгт Печенеги под обстрел попали жилые сектора. В районе вне населенных пунктов загорелось поле с пшеницей, площадью 1 га.

В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы зафиксировали и в Изюмском районе.

В селе Кулиничи из-за подрыва на мине погиб 39-летний тракторист, рассказал Синегубов.

"Мы в который раз обращаемся к аграриям Харьковщины: помните об опасности. Работать на полях можно только после обследования с взрывотехниками и военными", - сообщил он.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.