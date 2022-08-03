Уроки стрельбы станут обязательной частью учебного процесса в польских школах с началом нового учебного года. Об этом сообщает Минобразования и науки Польши.

"Растущая угроза безопасности государства требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями", - говорится в сообщении.

Уроки стрельбы с 1 сентября станут обязательными для учащихся восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев. Планируется, что новой дисциплиной все польские школы будут охвачены к 2024 году.

Занятия по стрельбе из пневматического оружия могут проводиться в физкультурных залах, обучение стрельбе из огнестрельного оружия будет проходить на полигонах и в специально подготовленных тирах.

Также школьников будут учить проведению спасательных работ в городских условиях.

Как писала "Страна" накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину во Львове в рамках обучения нацсопротивлению учили стрелять директоров школ.

Напомним, в Украине треть школ готовы к обучению оффлайн, но родители сами выберут форму обучения для детей. Об этом сообщил министр науки и образования Украины Сергей Шкарлет.

Он также рассказывал ранее, что студенты-контрактники с оккупированных территорий и из зоны боевых действий смогут учиться бесплатно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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