В Одессе с 1 сентября Принять учащихся сможет только четверть школ.

Об этом сказала директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, сообщает "Суспильне".

Остальные учебные заведения не смогут открыться из-за отсутствия или неготовности бомбоубежищ.

Также сообщается, что 95% родителей одесских школьников хотят дистанционного обучения.

Кроме того, очень много детей сейчас находятся за границей, но они хотят продолжать обучение в одесских школах. Часть учеников перешли в загранучреждения, однако место в украинских школах за ними зарезервировано.

Устроить детей в одесские школы могут также переселенцы. Для этого нужно обратиться в районные отделы образования. Местная регистрация при этом не требуется.

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