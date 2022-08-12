В школах Киева на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно.

Об этом говорится в ответе Постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета на запрос общественной организации "Молодежный клуб Джура".

Ранее омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев заявил, что в Украине нет прямого запрета на изучение русского языка, поэтому его могут продолжать изучать в школах.

"Законодательство гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, право на обучение в коммунальных учебных заведениях на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком", - сказал он.

Что касается кафедр русского языка на филологических факультетах, то тут все будет зависеть от политики вуза.

При этом языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что лишь 38% школьников общаются на перерывах исключительно на украинском языке.

Хотя, согласно данным исследования, 89% учителей, 82% родителей и детей считают родным языком украинский и используют его во всех сферах жизни.