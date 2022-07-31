В Украине попал на видео очередной языковой скандал между беженцами с востока страны и жителями западной Украины. На этот раз инцидент произошел в супермаркете Ровно.

Судя по видео, несколько посетителей довольно агрессивно требовали от женщины перейти на украинский язык, обзывая ее "кацапкой". Женщина говорит, что "из-за украинской мовы война и началась", а ей в ответ говорят, что война началась "из-за таких, как ты". К осуждению женщины подключился даже охранник супермаркета. В итоге она просто расплатилась и ушла, явно озадаченная таким "гостеприимным" приемом сограждан.

Напомним, что накануне СБУ задержала блогера Дмирия Городецкого, который возмущался отношением к русскому языку во Львове. "Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" - заявил Городецкий в специально записанном видео.

Ранее мы публиковали видео, как украинский боец был возмущен дискриминацией русскоязычных. "Я что-то не помню, чтоб я когда я пришёл в военкомат и сказал, что готов служить, никто мне не сказал: "не братан, давай українською або іді звідси", - говорит боец.