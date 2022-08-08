За три недели работы языкового закона мовный омбудсмен Тарас Креминь никого не оштрафовал. Хотя у него есть такие полномочия с 16 июля и за это время он уже получил почти 600 жалоб, как сообщили в его секретариате.

Об этом пишет директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

Он напомнил, что за пару недель до вступления в силу штрафов Креминь выпустил у себя на сайте обзор, где грозил даже Владимиру Зеленскому за общение на английском с Бренсоном и Шоном Пенном.

Креминь назвал нарушителями более 20 крупных чиновников, в том числе, Кима, Арестовича, Гайдая. Но до сих пор никого не оштрафовал, хотя чиновники могут быть оштрафованы на сумму до 12 тыс грн.

Ответ из секретариата омбудсмена о количестве жалоб

Среди нарушителей Зеленский, Ким, Арестович, Гайдай

Напомним, что языковой омбудсмен Тарас Кремень обвинил Владимира Зеленского в нарушении закона из-за использования президентом английского языка.

С 16 июля в Украине вступают в силу штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке. У языкового омбудсмена по итогам мониторинга заявили, что в список нарушителей входят президент Владимир Зеленский, губернатор Николаевской области Виталий Ким и советник главы ОП Алексей Арестович, а также мэры Харькова и Одессы Игорь Терехов и Геннадий Труханов.