Обучение в школах в этом году будет проходить в смешанном режиме. Родители учащихся будут выбирать формат посещения, а преподаватели смогут вносить изменения в учебный план, исходя из ситуации.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"Мы готовы к тому, что процесс обучения будет в смешанном режиме. Ведь это будет определенным образом чередовать очное обучение с онлайн-обучением и позволит каждому преподавателю формировать определенную очередность в усвоении материала", – говорит Шкарлет.

Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 учебная программа уже была пересмотрена, так что теперь будет проще. А учителя смогут вносить изменения, если дети будут плохо усваивать материал.

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