Власти Запорожской области провели встречи с родителями школьников и педагогами касательно формы обучения в новом учебном году. Все стороны высказали мнение, что удаленка - это оптимальное решение.

Об этом сообщается в тг-канале губернатора Александра Старуха.

"И родители и учителя поддерживают онлайн-обучение. Но ситуация постоянно меняется, так что в любом случае создание и приведение в надлежащее состояние бомбоубежищ будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Педагоги рассказали, что им даже звонят родители, уехавшие с детьми за границу, и говорят, что хотят учиться именно в украинской школе.

Учителя констатируют, что хотя обучать детей удаленно и сложнее, чем офлайн, но это все лучшее решение в сложившихся условиях. К тому же, карантины из-за коронавируса дали школам большой опыт организации такого учебного процесса.

Отметим, что все больше регионов выбирает удаленную форму обучения в этом году. В частности, уже соответствующие решения приняты в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, на подходе Днепр и другие.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что в Украине треть школ готовы к обучению оффлайн, но родители сами выберут форму обучения для детей.

А глава ГосЧС Сергей Крук докладывал, что только 11% учебных заведений в Украине имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в то время, как наличие бомбоубежищ - ключевое условие для запуска оффлайн-обучения.

По словам Крука, законодательством Украины ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.