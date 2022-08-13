Ночью российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадал центр города, Немышлянский и Слободской районы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, прилет был в колледж, повреждены коммуникации, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены троллейбусы.

"Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", - пишет Терехов.

О погибших и раненых не сообщается.

На видео - запуск ракеты по Харькову, на фото - результаты удара.

Напомним, вчера в результате ночных ударов по Харькову было повреждено учебное заведение в Слободском районе и административное здание в Новобаварском районе города. 4 ракеты были выпущены около 03:00 из Белгорода.

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