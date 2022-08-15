В понедельник, 15 августа, военные РФ утром обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь", – написал Евтушенко в своем Теlegram-канале около 4 утра.

Он призвал жителей не покидать укрытия, поскольку на противоположном берегу Каховского водохранилища работает ствольная артиллерия.

Ранее мы писали, что оккупационные "власти" части Запорожской области призвали россиян захватить Никополь, Марганец и Токмаковку.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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