Утром военные РФ обстреляли Никополь
В понедельник, 15 августа, военные РФ утром обстреляли Никополь в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Из РСЗО обстрелян город Никополь", – написал Евтушенко в своем Теlegram-канале около 4 утра.
Он призвал жителей не покидать укрытия, поскольку на противоположном берегу Каховского водохранилища работает ствольная артиллерия.
Ранее мы писали, что оккупационные "власти" части Запорожской области призвали россиян захватить Никополь, Марганец и Токмаковку.
Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
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