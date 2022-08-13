РФ снова обстреляла Никопольский район из "Града". Разрушены десятки домов и детсад, нет света и газа. Фото
РФ ночью снова обстреливала Днепропетровскую область. Под огнем оказались Никопольский и Криворожский районы.
Никополь враг обстрелял из "Градов", направив по жилым кварталам 30 реактивных снарядов. Повреждены 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады.
К счастью, люди не пострадали.
По Криворожскому району РФ ударила из "Ураганов", попав в Зеленодольскую и Апостоловскую общины. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Отметим, что РФ каждый день обстреливает Никополь. Вчера там тоже были повреждены жилые дома и пострадали люди.
Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".
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