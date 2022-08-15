Российские оккупанты ночью 15 августа вновь обстреляли Николаев. В результате обстрела повреждено еще одно учебное заведение в городе. В нем обрушилась часть здания.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Телеграм-канале.

Также в результате обстрела около 02:40 ночи повреждения получила гостиница на окраине города. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

"В настоящее время собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Подробности сообщу впоследствии", - написал Сенкевич.

Ранее мы также писали, что около 80% жителей Николаева остались без работы из-за военных действий и постоянных обстрелов города со стороны Российской Федерации.

Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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