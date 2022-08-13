Около 80% жителей Николаева остались без работы из-за военных действий и постоянных обстрелов города со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в интервью сайту "Заборона".

"У нас сегодня не функционируют крупные и средние предприятия. Работают предприятия торговли, критической инфраструктуры и обслуживания. Во-первых, безответственно держать людей на работе, когда может прилететь в любой момент. Во-вторых, это рискованно: кроме человеческой жизни может быть потеряно и имущество. Поэтому мы рекомендуем временно выезжать предприятиям, если это возможно, перевозить и работать на территориях, которые не так близки к военным действиям", - сказал Сенкевич.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города эвакуироваться, в частности "тех, кто хочет выжить". Еще в конце июня он пояснил, что город каждый день обстреливают разными типами снарядов, и "примерно 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа.

При этом Николаев не может предупреждать жителей сиренами из-за того, что обстрелы ведутся с близкого расстояния - из Херсонской области.

Из 480 тысяч жителей в Николаеве остались 230 тысяч. В городе остановилась экономика и большие предприятия, 90% средних предприятий также не работают, есть серьезные проблемы с питьевой водой.

Как писала "Страна", в Николаеве во время обстрелов погиб один из крупнейших агробизнесменов Украины Алексей Вадатурский.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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