В Николаеве 80% жителей остались без работы из-за постоянных обстрелов - мэр
Около 80% жителей Николаева остались без работы из-за военных действий и постоянных обстрелов города со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в интервью сайту "Заборона".
"У нас сегодня не функционируют крупные и средние предприятия. Работают предприятия торговли, критической инфраструктуры и обслуживания. Во-первых, безответственно держать людей на работе, когда может прилететь в любой момент. Во-вторых, это рискованно: кроме человеческой жизни может быть потеряно и имущество. Поэтому мы рекомендуем временно выезжать предприятиям, если это возможно, перевозить и работать на территориях, которые не так близки к военным действиям", - сказал Сенкевич.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города эвакуироваться, в частности "тех, кто хочет выжить". Еще в конце июня он пояснил, что город каждый день обстреливают разными типами снарядов, и "примерно 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа.
При этом Николаев не может предупреждать жителей сиренами из-за того, что обстрелы ведутся с близкого расстояния - из Херсонской области.
Из 480 тысяч жителей в Николаеве остались 230 тысяч. В городе остановилась экономика и большие предприятия, 90% средних предприятий также не работают, есть серьезные проблемы с питьевой водой.
Как писала "Страна", в Николаеве во время обстрелов погиб один из крупнейших агробизнесменов Украины Алексей Вадатурский.
Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".
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