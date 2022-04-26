В Николаеве продолжает сохранятся катастрофическая ситуация с водой. Центральное водоснабжение до сих пор отсутствует.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Украинской правде".

"Проблема в том, что труба, поставляющая воду из Херсонской области в Николаев, была поражена ракетой. И мы, к сожалению, не можем ее восстановить, пока продолжаются боевые действия. Мы обратились в Ассоциацию городов Украины, и там мы получаем небольшое количество бочек. Также водовозки к нам прислали в Кропивницкий и Одесса. Еще ожидаем бурильных машин с командами, которые мы здесь размещаем, кормим, и они бурят скважины на всех социально значимых объектах", - заявил мэр Николаева Сенкевич.

Ранее мы писали, что городские власти Николаева готовятся к тому, что российские войска будут пытаться взять или осадить город, сейчас там оборудуют оборонительные сооружения.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.