Во время длительного комендантского часа в Николаеве, который действовал в городе на выходных 6-7 августа, было выявлено более 400 нарушителей, среди которых приблизительно 20 коллаборантов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко.



"Мы провели довольно результативные мероприятия, "почистили" город. Было выявлено более 400 нарушителей, из них примерно два десятка коллаборантов, были также обнаружены наркодилеры, люди, находившиеся в розыске. Эти выходные, наверное, были самые спокойные за всю историю Николаева." - рассказал генерал.



Напомним, ранее о задержаниях после длительного комендантского часа в Николаева рассказывал губернатор региона Виталий Ким.

"Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано, все нормально, работаем дальше", - заявлял Ким.



"Страна" также рассказывала о том, как глава Николаевской ОВА объяснял, почему россияне не смогут захватить Николаев в ближайшее время.



Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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