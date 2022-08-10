Количество жертв обстрела остановки общественного транспорта в Корабельном районе Николаева 29 июля увеличилось до восьми.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Телеграм-канале.

Мэр написал, что сегодня в больнице умер мужчина 1964 года рождения.

Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

Ранее один из руководителей обороны Николаевской области, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что цель россиян - захватить часть юга. При этом противник будет пробовать наступать в двух направлениях – Николаевское и Криворожское.

По данным The Times, Россия стянула 25 тысяч войск на юг Украины и будет пытаться оцепить Николаев.

Напомним, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.