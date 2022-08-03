В Украине 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряли работу.

Об этом сообщает Международная организация миграции.

Всего в Украине внутренне перемещенными лицами считаются 6,6 млн человек.

Также 35% проинформировали, что месячный доход их семьи не превышает 5 000 грн, что на 1 500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине.

Ранее мы писали, что по словам вице-премьера и министра реинтеграции Ирины Верещук, одна из главных проблем с вынужденными переселенцами - их трудоустройство, ведь только 10% вынужденных переселенцев имеют работу.

Также "Страна" сообщала, что в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.