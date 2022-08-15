Сегодня ночью российские оккупанты нанесли интенсивные ракетные удары по Харькову и области. Около трех часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших.

Предварительно: несколько ракет попали в Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание.

Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители. Остальные российские ракеты до целей не добрались.

Ранее мы писали, что речи об обязательной эвакуации из Харькова и области не идет, заявил губернатор Олег Синегубов. Но такие сценарии рассматриваются. Рассмотрение таких вариантов он назвал следствием наступления зимы и ударов по критической инфраструктуре, что может угрожать отопительному сезону. Также жителей Харьковской области призывают уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов РФ по ТЭЦ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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