Глава Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за сегодняшними взрывами на складе боеприпасов в Крыму стоят ВСУ и что такая "демилитаризация" продолжится до освобождения Крыма.

"Операция "Демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина" - написал Ермак в Telegram-канале.

Напомним, что утром 16 августа в селе Майское под Джанкоем прогремели взрывы. Выяснилось, что взрывается склад боеприпасов в воинской части. Из-за этого объявили эвакуацию населения.

В следствие взрывов поезда направлены мимо Джанкоя. По данным экстренных служб, железная дорога в Джанкойском районе была повреждена.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко