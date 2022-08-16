Минобороны РФ заявляет, что взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем - это диверсия.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - заявляет Минобороны РФ.

Отметим, что глава ОПУ Андрей Ермак уже заявил, что за взрывами в Джанкое стоят ВСУ, и пообещал повторения до полной деоккупации полуострова.

Хотя на прошлой неделе в Пентагоне отрицали передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по объектам в Крыму.

Из-за взрывов поезда на полуостров отправляют мимо Джанкоя, а в районе Джанкоя уже началась эвакуация.

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