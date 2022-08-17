Британская разведка комментирует вчерашние взрывы в Джанкое и Гвардейском в Крыму. Отметим, что взрывы в Гвардейском официально не подтверждались российской стороной.

Об этом говорится на странице минобороны Британии в Twitter.

"В Джанкой и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.

Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", - говорится в сообщении.

Ранее появились спутниковые фото последствий взрывов под Джанкоем в Крыму. Детонация боеприпасов здесь продолжались более суток.

По данным NYT, за взрывами в Джанкое стоит элитное украинское подразделение, действующее в тылу войск.

Отметим, что у президента Украины Владимира Зеленского анонсировали новые взрывы в Крыму в течение следующих 2-3 месяцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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