Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Он также дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.

Подоляк запросил у Запада еще "50-60-80 и более" новых систем РСЗО, для того, чтобы "создать хаос в российских силах".

16 августа в Офисе президента прокомментировали вчерашние взрывы в Крыму, назвав их "демилитаризацией в действии".

Напомним, по данным NYT, за взрывами в Джанкое стоит элитное украинское подразделение, действующее в тылу войск РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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