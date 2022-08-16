За взрывами на военной базе в Майском под Джанкоем стоит "элитное украинское подразделение", действовавшее в тылу российских войск.



Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Украины, не указывая его имени.





Издание также упомянуло в своей статье недавнее заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, в котором тот намекнул на причастность Украины. Заявление являлось ответом на публикацию главы ОП Андрея Ермака в Telegram, в котором тот писал, что вооруженные силы страны продолжат "демилитаризацию" и на заявление Минобороны РФ о диверсии.



Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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