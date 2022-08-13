Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйве Лайное участие Финляндии в восстановлении Черниговской области.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Финляндия искренне стремится помочь Черниговской области, над этим работает и правительство, и частные компании. Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети", – отметил Тимошенко.

Всего в Черниговской области в быстром восстановлении нуждаются более 4 479 жилых объектов – это 1 029 многоэтажек и 3 231 частный дом.

Помимо этого, был представлен план строительства жилья для переселенцев, по которому предполагается возведение жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Стоимость одного квадратного метра со всей мебелью и оборудованием составит примерно 700-800 долларов.

Заместитель руководителя ОП добавил, что после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

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