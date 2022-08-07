В Украине намерены вдвое увеличить сумму компенсации семьям, которые приютят вынужденных переселенцев в осенне-зимний период. Сейчас выплачивается 450 гривен на человека в качестве компенсации, а будет 900 гривен.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в комментарии "Суспильному".

Деньги выплачиваются на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Мы понимаем, что впереди у нас зима, отопительный сезон и расходы будут увеличиваться. Поэтому мы планируем в два раза поднять этот параметр, поднять эту сумму, она будет около 900 гривен", - сказал министр.

Желающие приютить семью переселенцев должны обратиться с заявлением в органы местной власти или присоединиться к программе через "Дию" или сайт "Прихисток".

Ранее министр Ирина Верещук заявила, что за время войны программой "Прихисток" воспользовались 420 тыс. переселенцев, а могли миллионы.

Тем временем в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

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