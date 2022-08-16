Журналист программы расследований "Схемы" Кирилл Овсяный опубликовал спутниковые снимки последствий взрывов на российском складе боеприпасов под Джанкоем в оккупированном Крыму.

У себя в Twitter Овсяный показал фото вражеского склада боеприпасов в Майском от 15 августа и после взрывов 16 августа.

Ранее мы писали, что во вторник, 16 августа, с утра появились сообщения о взрыве, который прогремел в оккупированном Крыму под Джанкоем. Писали о взрыве в районе села Майское.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за сегодняшними взрывами на складе боеприпасов в Крыму стоят ВСУ и что такая "демилитаризация" продолжится до освобождения Крыма.

В свою очередь Минобороны РФ напрямую заявляло, что взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем - это диверсия.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

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