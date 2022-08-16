"Глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Джанкойском районе в связи с сегодняшними взрывами.



Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Аксенова.



Оккупационные власти Крыма по сути расширили на полуострове режим ЧС регионального характера, который уже был введен после взрывов в Новофедоровке.

Ранее мы писали, что в Минобороны РФ взрывы на складах боеприпасов под Джанкоем назвали диверсией.



"Страна" также писала, что Ермак заявлял, что за взрывами в Джанкое стоят ВСУ, и пообещал повторения до полной деоккупации полуострова.



Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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