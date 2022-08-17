Взрывы на военных складах под Джанкоем в Крыму, которые в минобороны РФ назвали диверсией, продолжались более суток.

Разрывы боеприпасов закончились лишь утром, сообщает ТАСС со ссылкой на местные "власти".

Напомним, из-за взрывов на прилегающей территории организовали эвакуацию населения.

Также мы писали, что по информации NYT, за взрывами в Джанкое стоит элитное украинское подразделение, действующее в тылу войск РФ.

Между тем, у Зеленского анонсировали новые взрывы в Крыму в течение следующих 2-3 месяцев.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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