В четверг, 18 августа, в Украине идет уже 176-й день войны с Россией.

Россияне ведут наступление в Харьковской области, в Донецкой - в районе Бахмута, Славянска и Авдеевки. В Марьинке идут ожесточенные бои. Оттуда эвакуируют оставшееся население.

Вчера россияне ударили ракетами по базе отдыха в Затоке. Также мощно обстреляли Николаев, где разрушили здание Черноморского национального университета.

Подробнее об этом читайте в итогах за 17 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

18 августа

09:41 В Эстонии вступило в силу распоряжение, ограничивающее выдачу виз и въезд в страну для граждан РФ с выданной Эстонией шенгенской визой.

Исключение - студенты, которые учатся в эстонских вузах, им вид на жительство будет продлен на год.

Ранее МИД Эстонии сообщал, что страна также планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС.

09:38 Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем, сообщил турецкий телеканал A Haber.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует обсудить с Зеленским дипломатическое урегулирование войны.

Переговоры Зеленского с Гуттеришем и Эрдоганом состоятся сегодня во Львове.

09:29 В Харьковской области прошла одна из самых трагичных для области ночей, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В 21:30 российская ракета, вероятно, "Искандер", почти полностью уничтожила жилой трехэтажный дом в Салтовском районе.

По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 - ранены, в том числе - 11-летний ребенок.

В 4:30 утра со стороны Белгорода запустили 8 ракет, были попадания в инфраструктурные объекты в разных районах. В Слободском районе ракета попала в четырехэтажное общежитие, погибли 2 человека, 18 - ранены, в том числе и двое детей.

Также в 4 утра был удар по Краснограду, погибли два мирных жителя, еще двое - ранены, среди них - 12-летний ребенок.

09:28 Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке "резонансной провокации" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН Антониу Гуттериша в Украину.

"В результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС", - заявили в минобороны РФ.

Там утверждают, что командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки по действиям в условиях радиационного заражения местности.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что тяжёлых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет, «там есть только подразделения охраны».

Отметим, что вчера Гуттериш прибыл в Украину для встречи с Зеленским и Эрдоганом, которая сегодня состоится во Львове.

Ожидается, что 19 августа Гуттериш должен посетить Одессу.

09:15 В 3 часа ночью был удар из РСЗО по Запорожью с территории Васильевского района, сообщили в Запорожской ОВА.

Пострадал объект инфраструктуры в Шевченковском районе, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

09:14 Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт), говорится в заявлении агентства.

Повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям были отсрочены на 24 месяца, уменьшая давление по обслуживанию Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной", - говорится в сообщении.

В прогнозе высказывается ожидание, что "война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП".

Ранее глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного дефолта" и "ограниченного дефолта". Агентства указывали, что недавно согласованная реструктуризация долга страны - проблемная.

09:06 Работа медиков в учреждениях здравоохранения на захваченных россиянами территориях не будет считаться коллаборационизмом, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано – это можно считать коллаборационизмом", - сказал Ляшко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, "сотрудничеством с оккупантами" также не будет считаться работа под руководством людей, которых в учреждения здравоохранения назначили россияне.

"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов – тогда, понятно, что это сотрудничество", - сказал Ляшко.

Он также напомнил, что Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения медицинская помощь оказывается всем, кто доставляется в учреждения здравоохранения.

08:50 От администрации Байдена требуют предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Письмо с таким предложением направили почти два десятка бывших военных и дипломатов.

Среди них - бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине (Тейлор и Хербст) и экспертов по нацбезопасности.

Подписанты считают, что такие поставки могут сорвать наступление России и нужны для поражения военных целей в Крыму. По их мнению, война в Украине достигла решающего момента, и на карту поставлены жизненно важные интересы США.

Вчера спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв. И, судя по этому ответу, пока в планах поставок таких ракет нету.

"Это не в интересах Украины, это не в интересах НАТО, это не в интересах Европы, не в наших интересах, чтобы агрессия России против Украины превратилась в более мастштабный пожар, и чтобы эта война распространилась за пределы Украины в Европу или потенциально привела Россию к конфликту с НАТО и США. Это никому не интересно", - заявил Прайс.

Он уточнил, что США поставляют Киеву ту помощь, которая нужна на данном этапе боевых действий. И что она успешно применяется "для остановки российских наступлений".

08:23 В Слободском районе Харькова после утреннего обстрела общежития - 16 пострадавших, среди них двое детей.

Все доставлены в больницы. По информации ГСЧС, один человек погиб. Площадь пожара - 800 квадратных метров.

В Холодногорском районе был очень крупный пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров.

08:22 Судя по всему, рабочие из Северной Кореи все-таки поедут на Донбасс - точнее, ту его часть, которую контролирует Россия.

В МИД РФ заявили, что санкции ООН, которые касаются найма рабочих из КНДР, не распространяются на "ДНР" и "ЛНР", поскольку они не входят в Организацию объединенных наций.

Заявляется, что "Россия не собирается играть роль "цербера", ограничивая сотрудничество между Пхеньяном и Донецком".

Ранее о переговорах с Северной Кореей заявлял "глава ДНР" Пушилин. Речь шла о привлечении строителей для восстановления Донбасса.

Также ходили слухи о том, что воевать на стороне России будут 100 тысяч корейских добровольцев, но в МИД РФ назвали это фейком.

08:04 Европа начала снижать объемы военной помощи Украине, пишет американское издание Politico.

За июль шесть крупнейших стран Европы не предложили Украине никаких новых военных обязательств. И это впервые с начала войны. Полного списка стран-"отказников" издание не публикует, но уточняет, что среди них - Германия и Франция.

Военные поставки Украине ослабевают как раз в момент, когда речь идет о "решающем наступлении" ВСУ, и война вступила в критическую фазу, пишет газета.

Издание ссылается на данные Кильского института мировой экономики, который отслеживает процесс военной помощи Украине.

При этом на прошлой неделе состоялась западных союзников по Украине в Копенгагене. Там решили помочь Киеву на полтора миллиарда долларов, но эта сумма "мизерна по сравнению с тем, что было принято на предыдущих конференциях".

08:03 Мощные ночные прилеты по Амвросиевке, на неподконтрольной территории Донецкой области. Город расположен недалеко от границы с Россией.

08:02 В результате утреннего удара по Слободскому району Харькова погиб один человек.

Ещё 18 ранено, среди них - двое детей, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Попали в ещё одно общежитие.

08:01 Сводка Генштаба ВСУ на утро 18 августа. Главное:

1. Южнее Северска была атака на село Выемка, ВСУ ее отбили.

2. На Бахмут наступали от Покровского (с востока) и от Клинового на юге. Также были атаки на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцево.

Со стороны Горловки атаковали ещё одно Зайцево, а также Кодему. Все атаки, сообщает Генштаб, успеха не имели.

3. Под Авдеевкой отбита попытка наступления на Первомайское. Под Угледаром - атака от Егоровки на Шевченко.

08:00 Ночью было ещё пять ракетных прилетов по Харькову.

В Холодногорском районе из-за обстрела обрушилось и загорелось административное здание (на видео), а также машины вокруг него.

Также был удар по Слободскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, накануне вечером был обстрел Харькова, в ходе которого погибло 7 человек.