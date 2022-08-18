США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий возможен в случае дальнейшего сближения лидеров Турции и России. Об этом пишет издание Politico.

"Мы считаем, что Турция должна быть глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром", – сказал неназванный американский чиновник.

На данный момент, по мнению издания, Эрдоган играет роль "двойного агента", но при этом не переходит грань, за которой будет уклонение РФ от санкций.

Ранее Financial Times писало, что Запад обеспокоен углублением сотрудничества Турции и РФ.

Как писала "Страна", Турция заявила о формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания войны в Украине. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, усилия Анкары по достижению "зернового соглашения" между Украиной и Россией, стали "витриной" турецкой дипломатии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.